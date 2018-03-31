زعيم كوريا الشمالية يؤكد: سنشارك بأولمبياد طوكيو وبكين

تعهد زعيم #كوريا_الشمالية، كيم يونغ أون، بإرسال وفود من بيونغ يانغ إلى #الألعاب_الأولمبية في 2020 و2022، وفق ما أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، السبت، بعد لقاء نادر مع الزعيم الكوري الشمالي في بيونغ يانغ.

وقال باخ لصحافيين في مطار بكين: "أعلنوا لنا أنهم سيشاركون بالتأكيد في أولمبياد طوكيو عام 2020 وأولمبياد بكين الشتوية عام 2022"، واصفاً محادثاته مع كيم الجمعة بـ"المثمرة".

وأضاف: "اللجنة الأولمبية الدولية ستقدم اقتراحاً لمسيرة مشتركة محتملة أو أنشطة مشتركة محتملة أخرى بالنسبة لطوكيو وربما بعد ذلك لبكين أيضاً في الوقت الملائم".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، السبت، عن باخ قوله لكيم خلال اجتماع، إن هذه الزيارة تهدف إلى "التعبير عن خالص الشكر "للزعيم الكوري الشمالي على مساعدته في جعل دورة بيونغ تشانغ رمزاً للسلام".

وسار رياضيون من الكوريتين تحت علم واحد لشبه الجزيرة الكورية في حفل افتتاح دورة بيونغ تشانغ، كما شهدت الدولتان تحسناً كبيراً في العلاقات المتوترة منذ هذه الدورة التي أقيمت خلال الفترة من التاسع من شباط/فبراير حتى 25 من الشهر نفسه.

وذكرت الوكالة أن كيم أبدى شكره لدعم اللجنة الأولمبية الدولية ولتعاونها مع كوريا الشمالية "بصرف النظر عن أي مناخ وظروف سياسية"، كذلك يأمل باستمرار نمو علاقات اللجنة مع اللجنة الأولمبية الكورية الشمالية بشكل مشجع وتوقع تعزيز التعاون بهدف تطوير الرياضة في كوريا الشمالية.

وقبل باخ دعوة كوريا الشمالية في شباط/فبراير وحينها قال لرويترز إنه يرى في الرياضة سبيلاً للحد من التوترات السياسية.



ومنذ انعقاد دورة بيونغ تشانغ الأولمبية الشتوية في شباط/فبراير، شهدت العلاقات بين البلدين تحسناً ملحوظاً، إذ قررا عقد أول قمة بينهما منذ أكثر من 10 سنوات في 27 نيسان/إبريل المقبل.