شاهد فلسطين يشلّها الإضراب حداداً على أرواح "أهل الأرض"

عم الإضراب الشامل كل المدن الفلسطينية، منذ ساعات صباح السبت، بعد إعلان حالة الحداد العام على ضحايا قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية التي خرجت في قطاع غزة والضفة الغربية الجمعة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة 15 فلسطينياً وإصابة نحو 1500 آخرين في قطاع غزة فيما أصيب نحو 120 فلسطينياً، في الضفة الغربية خلال تظاهرات سلمية خرجت لمناسبة #يوم_الأرض.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يوم حداد على أرواح الفلسطينيين، فيما قررت #الحكومة_الفلسطينية تعطيل العمل في كافة المؤسسات الرسمية والخاصة.