شاهد لحظة قتل فلسطيني برصاص قناص إسرائيلي

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إطلاق الرصاص على عبد الفتاح عبد النبي، وعمره 19 عاماً، في قطاع غزة الجمعة، خلال قمع إسرائيل تظاهرات مسيرة العودة، التي خرجت في مختلف أنحاء فلسطين.

ويظهر الفيديو قيام أحد الشبان بمحاولة إشعال إطار مطاطي، خلال تواجد المئات من سكان القطاع على الحدود بين غزة وإسرائيل، ويسمع إطلاق النار على هذا الشاب، الذي نجح في الهروب من الرصاص. لكن وفي لحظة معينة يتدخل الشاب الآخر، وهو عبد الفتاح عبد النبي، للمساعدة في حمل وإشعال الإطار، ليتعرض إلى رصاصة مباشرة في رأسه.

وقال شقيق عبد الفتاح ويدعى علاء في حديث لتلفزيون فلسطين الرسمي "نحن من بلدة سمسم المهجرة، وذهب أخي الأعزل ليشتم رائحة بلدتنا، التي هجر منها أهلنا، وفيديو لحظة إعدامه يوثق كيف أعدمه قناص إسرائيلي قاتل".

وقال أيضاً "ليشهد العالم أن الاحتلال أعدم مواطنين عزلا تظاهروا سلميا للتعبير عن تمسكهم بحق العودة، وسنعود إلى أرضنا طال الزمن أو قصر، وممارسات الاحتلال لن تمنعنا من العودة في مسيرة سلمية أخرى وسنعود حتماً إلى أرضنا وقرانا المدمرة، فحقنا في العودة مقدس لا تنازل عنه".

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وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينياً وجرحت نحو 1500 آخرين خلال تصديها لمسيرات فلسطينية خرجت في قطاع غزة والضفة الغربية لإحياء ذكرى يوم الأرض وأطلق عليها #مسيرة_العودة.

و"يوم الأرض"، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 آذار/مارس 1976، قتل فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من أراضٍ فلسطينية.