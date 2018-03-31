غزة: ارتفاع عدد القتلى لـ16..والكويت تطلب اجتماعا أمميا

أعلن دبلوماسي أن مجلس الأمن سيعقد الليلة جلسة مغلقة حول الوضع في غزة بناء على طلب الكويت.

وأوضح ان الاجتماع سيبدأ في الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي, مشيراً الى ان المشاورات غير الرسمية ستناقش آخر التطورات في غزة بعد اندلاع المواجهات بمناسبة يوم الأرض اضافة الى الوضع في الشرق الاوسط.

وكان آلاف الفلسطينيين، قد تدفقوا الجمعة، قرب الحدود بين غزة وإسرائيل في مسيرة احتجاجية أطلق عليها #مسيرة_العودة، فيما حصلت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أدت إلى مقتل 16 فلسطينياً وإصابة المئات. فيما أعلن مجلس الأمن الدولي عن اجتماع اليوم لبحث تطورات قطاع غزة بطلب من دولة الكويت.