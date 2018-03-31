غوتيريس يدعو إلى تحقيق مستقل وشفاف في عمليات القتل بغزة

قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس في بيان، إن #غوتيريس دعا إلى إجراء #تحقيق مستقل وشفاف في عمليات القتل والإصابات التي وقعت بغزة يوم الجمعة.

وقال المتحدث فرحان حق "دعا أيضا الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا ولاسيما أي إجراءات قد تلحق الأذى بالمدنيين".

وحذر مسؤول كبير بالأمم المتحدة #مجلس_الأمن الدولي يوم الجمعة من أن الوضع في غزة "قد يتدهور خلال الأيام المقبلة"، وحث على عدم استهداف المدنيين ولاسيما الأطفال.

وعقد #مجلس_الأمن الدولي، مساء الجمعة، جلسة طارئة مغلقة لبحث الوضع المتدهور على الحدود بين قطاع #غزة و #إسرائيل، إثر مقتل 16 فلسطينياً برصاص #الجيش_الإسرائيلي خلال تظاهرات بمناسبة #يوم_الأرض، إلا أن الجلسة انتهت من دون أن يتمكن أعضاء المجلس من الاتفاق على بيان مشترك.

والتأم مجلس الأمن، بدعوة من الكويت، لمناقشة آخر التطورات في غزة، حيث اندلعت مواجهات مع خروج عشرات الآلاف من سكان القطاع في مسيرة قرب الحدود الإسرائيلية في احتجاجات واسعة أسفرت عن مقتل 16 فلسطينياً وإصابة أكثر من 1400 آخرين في أسوأ يوم من أعمال العنف منذ حرب غزة عام 2014، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.

ودانت جامعة الدول العربية ومصر والأردن التصعيد الإسرائيلي ضد #المدنيين_الفلسطينيين في قطاع #غزة، الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة أكثر من ألف فلسطيني جراء قمع جيش الاحتلال لمظاهرات "يوم الأرض".