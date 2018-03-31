لماذا غضب ياسر عرفات بعد مقتل إسحق رابين؟

قال ناصر القدوة، السياسي والدبلوماسي الفلسطيني، ووزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إنه وجد الزعيم الفلسطيني الراحل #ياسر_عرفات في حالة غضب ومصدوماً بعد اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين.

وأضاف القدوة، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات منذ تأسيسها، خلال برنامج#الذاكرة_السياسية على قناة "العربية"، إن عرفات "كان منخرطاً بالأوراق ولم يكن يرغب بالحديث، وقلت له يا أخي أنت ليش زعلان لهالدرجة؟ القادم شيمعون بيريز".

وأوضح القدوة أن "معنى كل ما حدث كان واضحاً. كانت هناك قناعة (لدى أبو عمار) أن قيام المؤسسة الإسرائيلية باغتيال #رابين بسبب اتفاق السلام، كان يعني بداية رحلة العودة.. المؤسسة رفضت هذا الاتفاق، وأن هذا يعني العودة عنه".