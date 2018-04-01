أستراليا تحذر مسافريها إلى روسيا من مشاعر معادية للغرب

حذرت كانبيرا، الأحد، المسافرين الأستراليين إلى #روسيا من خطر مواجهة "مشاعر معادية للغرب أو لمضايقات" مع تصاعد التوتر في إطار قضية تسميم العميل المزدوج الروسي، السابق سيرغي سكريبال.

وقالت إدارة السفر في وزارة الخارجية الأسترالية إنه "نظراً للتوتر السياسي الكبير، يجب التنبه إلى إمكانية مواجهة مشاعر معادية للغرب أو مضايقات".

كما دعت الزوار إلى متابعة الوضع الأمني والسياسي بدقة، مشددة على ضرورة "التزام اليقظة وتجنب أي تجمعات احتجاجية أو تظاهرات وتجنب التعليق علناً على التطورات السياسية".

إلا أنها أكدت أن الحكومة لا تتوقع "أي صعوبات للأستراليين المسافرين إلى روسيا حالياً".

ويأتي هذا التحذير قبل ثلاثة أشهر من دورة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وانضمت #أستراليا، الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة وغيرها من حلفاء بريطانيا وطردت دبلوماسيين روسيين اثنين بعد اتهام لندن لموسكو بتسميم سكريبال وابنته.

ورداً على هذا الإجراء، طردت موسكو، الجمعة، دبلوماسيين من 23 بلداً، بما فيها أستراليا.