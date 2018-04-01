أنباء عن اختراق مقاتلات إسرائيلية أجواء إيران

اخترقت طائرات إسرائيلية المجال الجوي الإيراني الشهر الحالي، وقالت تقارير صحافية غربية، إن مقاتلات إسرائيلية من طراز F35 انطلقت من مطار في أذربيجان وقامت بمهام استطلاعية في #إيران.

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن مقاتلتي F35 نفذتا جولات استطلاعية فوق الأراضي الإيرانية، ورصدت أهدافاً في بندر عباس وأصفهان وشيراز، محلقة على علو مرتفع، متجاوزة الرادارات الروسية في سوريا، وصولاً إلى العراق، ومنها إلى الأجواء الإيرانية.

وتتميز طائرة F35 بأنها لا تلتقط بواسطة الرادارات.

وكان وزير المخابرات الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، قد صرح في 21 آذار/مارس الماضي، أن قصف #إسرائيل عام 2007 للمفاعل النووي السوري رسالة إلى إيران بأن إسرائيل لن تسمح لها بامتلاك أسلحة نووية.

وغرد كاتس على "تويتر"، بعد أن اعترفت إسرائيل رسمياً لأول مرة بأنها نفذت الضربة الجوية عام 2007 على موقع الكبر في دير الزور، أن "العملية ونجاحها أوضحا أن إسرائيل لن تسمح بامتلاك من يهددون بقاءها أسلحة نووية.. آنذاك سوريا واليوم إيران".

واعترف الجيش الإسرائيلي، رسمياً، بتدمير ما يشتبه أنه مفاعل نووي سوري في ضربة جوية عام 2007، قائلاً إن الضربة الجوية أزالت تهديداً كبيراً على إسرائيل والمنطقة وكانت "رسالة" إلى آخرين.