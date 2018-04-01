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الحريري: بعض دول الخليج سترفع حظر السفر إلى لبنان

المصدر: العربية.نت
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
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أعلن رئيس الوزراء اللبناني #سعد_الحريري، السبت، أن عدداً من الدول الخليجية سترفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان.

وكان الحريري يتحدث خلال لقاء حواري انتخابي في بيروت، أكد فيه أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل ترسيخ الاستقرار في البلاد، لتوفير الأجواء المناسبة لعودة السياح.

وقال: "سترون قريباً أن عدداً من الدول الخليجية سترفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان، ما سيساهم في تعزيز السياحة في بلدنا، وبالتالي تدعيم الاقتصاد ككل".

وفيما وصل عدد السياح الخليجيين في لبنان عام 2009 إلى نصف مليون سائح، لم يسجل الصيف الماضي حضوراً سياحياً خليجياً في البلاد.

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