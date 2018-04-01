بعد طردهم من أميركا.. دبلوماسيون روس يصلون موسكو

المصدر: العربية.نت، فرانس برس

وصلت أول طائرة تقل دبلوماسيين روساً طردوا من #الولايات_المتحدة إلى مطار فنوكوفو في موسكو الأحد.

وقالت وكالة تاس الحكومية للأنباء إن الطائرة، وهي من طراز اليوشين 96، أحضرت 46 دبلوماسياً روسياً مع عائلاتهم.

ومن المتوقع وصول طائرة ثانية إلى العاصمة الروسية في وقت لاحق الأحد.

وقررت كل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا و14 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، في 26 آذار/مارس، #طرد_دبلوماسيين_روس على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق، #سيرغي_سكريبال، في #بريطانيا.

وطردت إدارة ترمب 60 دبلوماسياً روسياً، كما أمرت القنصلية الروسية في سياتل بغلق أبوابها، فيما تسعى الولايات المتحدة ودول أوروبية للاشتراك في معاقبة موسكو على دورها المزعوم في تسميم سكريبال.

وصرح مسؤولون بارزون في الإدارة الأميركية أن الدبلوماسيين الستين كانوا جواسيس يعملون في الولايات المتحدة تحت غطاء دبلوماسي، منهم 12 دبلوماسياً في بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة.

وردت موسكو بطرد ستين دبلوماسيا أميركيا وإغلاق قنصلية واشنطن في سان بطرسبرغ.