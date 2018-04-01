مظاهرات في برلين.. والسبب "بوتشيمون"

شارك مئات المؤيدين لاستقلال #إقليم_كتالونيا الإسباني في مسيرة الأحد في #برلين للمطالبة بالإفراج عن رئيس الإقليم المقال كارليس #بوتشيمون، المحتجز في ألمانيا منذ الأسبوع الفائت ويواجه خطر التسليم إلى إسبانيا بتهمة العصيان.

ورفع المتظاهرون الذين ساروا تحت المطر من بوابة براندنبورغ إلى مقر وزارة العدل لافتات تطالب بـ"إطلاق سراح بوتشيمون والمعتقلين السياسيين".

ولوّح آخرون بعلم كتالونيا الأصفر والأحمر والأزرق في المسيرة التي نظمها الفرع الألماني للجمعية الوطنية الكاتالونية، أحد أبرز الكيانات المؤيدة للاستقلال.

وأفاد فيران كورنيلا أحد منظمي المسيرة وكالة فرانس برس بـأنه يقدر عدد المشاركين بين "400 أو 500" شخص، في حين قالت الشرطة إن عددهم نحو 200 شخص.

واعتقل رجال الشرطة #بوتشيمون الأحد الفائت في لاند شيلسفيغ-هولشتاين لدى وصوله من فنلندا بالسيارة في طريقه إلى بلجيكا حيث لجأ بعد فشل الانفصال الخريف الماضي، وذلك بموجب مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة عن إسبانيا.

وهو متهم، مع 12 مسؤولا آخرين من المطالبين باستقلال إقليم كتالونيا، بـ"العصيان"، وهي تهمة عقوبتها السجن 30 عاما، وباختلاس أموال عامة، وبمحاولة فصل الإقليم الفاشلة عبر استفتاء نظم في خريف 2017.

وقالت محكمة كييل في شمال ألمانيا حيث أوقف، الأحد، إنه "سيبقى موقوفا إلى حين اتخاذ قرار بشأن إجراءات التسليم"، موضحة أن القرار غير قابل للاستئناف.

وأمام القضاء الألماني فترة 60 يوما لاتخاذ القرار.