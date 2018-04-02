جلسة للجامعة العربية الثلاثاء لبحث التصعيد الإسرائيلي

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين غدا الثلاثاء اجتماعا طارئا، لبحث التصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون #فلسطين بالجامعة السفير سعيد أبوعلي في تصريح مساء الأحد، إن الاجتماع سيبحث جرائم إسرائيل ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في مسيرة تحت عنوان "مسيرة العودة الكبرى" بمناسبة الذكرى 42 ليوم الأرض والذي يوافق 30 مارس من كل عام للمطالبة بحق العودة، إضافة إلى الأحداث المستمرة والخطيرة التي تنتهجها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أبوعلي، أنّ الجامعة تتابع عن كثب هذه التطوُّرات وآخرها المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبت ضد متظاهرين سلميين على حدود قطاع #غزة والتي راح ضحيتها 16 قتيلا وأكثر من 1500 جريح.

وأكد الامين العام المساعد بالجامعة ضرورة تحمل المجتمع الدولي وكافة مؤسساته المسؤولية الكاملة لوضع حد فوري لهذه الجرائم الإسرائيلية، وتشكيل لجنة تحقيق بصورة عاجلة لمسائلة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء هذا الاحتلال.