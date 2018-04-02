مرشح لحزب الله في لبنان: أنا عبد من عبيد حسن نصرالله

بدو أن #حزب_الله لا يمانع في انتشار فكرة "تكريس العبيد" بين مرشحيه، فقد صدم العديد من اللبنانيين قبل أيام قليلة بمرشح الحزب في جبيل – كسروان، حسين زعيتر، وهو يجاهر خلال لقاء انتخابي أنه "عبد من عبيد حسن نصرالله".

وقد بدا مهيناً أن يصدر مثل هذا الكلام عن نائب "محتمل"، وعن شخص قد يمثل شريحة من الشعب اللبناني في البرلمان.

كما تابع قائلاً أنا خادم لشيعة أهل البيت، علماً أن النائب في لبنان، وبحسب الدستور، وعلى الرغم من التوزيع الطائفي للمقاعد البرلمانية، إلا أنه يمثل لبنان برمته، ويفترض أن يخدم كافة المواطنين وليس الشيعة أو السنة أو المسيحيين.

وبعيد نشر الفيديو من قبل أحد المواقع اللبنانية، استذكر العديد من اللبنانيين الكلام الذي صدر في 27 أكتوبر 2017 عن النائب عن حزب الله علي عمار حين وضع أمين عام حزب الله بمصاف الأنبياء والقديسين.

وقال عمار في حينه مستذكراً يوم راح للقاء نصرالله بعد حرب تموز 2006: إنه حين هم لتقبيل حذاء أمين عام حزب الله و"سيده"، كما وصفه، "شعر بأنه خرج من الناسوت ودخل الملكوت!"

ولم يكتفِ بهذا، بل راح يكيل كافة الصفات لنصرالله من "السيد إلى المفدى إلى الأخ والقائد"، لتصل ذروة الأوصاف إلى اعتباره "حسين هذه المرحلة"، بحسب تعبير عمار.

يذكر أن لائحة "التضامن الوطني" التي تضم زعيتر، أطلقت الأسبوع الماضي ومن مجمع "بحري" شهير في جبيل، ما دفع بعض اللبنانيين إلى التندر على الموضوع لاسيما أن هذا المنتجع معروف بإقامة العديد من حفلات الشاطئ والسهرات.

إلى ذلك، لم تفلح اللائحة في ضم أبرز حليف لحزب الله وهو التيار الوطني الحر.