غارة أميركية تقتل 5 من "الشباب" الصومالية بينهم امرأة

أعلن الجيش الأميركي يوم الاثنين أنه شن غارة جوية قتلت خمسة مسلحين متطرفين في وسط #الصومال.

وأكدت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا لأسوشيتد برس، أن الغارة الجوية وقعت بالقرب من مدينة البور.

وقال بيان القيادة إن عملية التقييم تشير إلى عدم مقتل مدنيين في الغارة.

وكان اثنان من مسؤولي المخابرات الصومالية قالا لأسوشيتد برس، اليوم الاثنين، إن الغارة الجوية استهدفت مركبة تقل مسؤولين بارزين في حركة الشباب، وإن امرأة كانت من ضمن القتلى.

وتحدث المسؤولان شريطة التكتم على هويتهما من أجل الحفاظ على أمنهما.

ولم يعلق مسؤولو حركة الشباب على الفور على الحادث.

بيد أن وسائل الإعلام الموالية للحركة ذكرت أن اثنين فقط من المدنيين قتلوا في الغارة الجوية، نقلا عن قادة كبار الحركة المسلحة.

ونفذت #الولايات_المتحدة أكثر من عشر غارات جوية بطائرات غير مأهولة ضد #حركة_الشباب منذ العام الماضي، بعد أن وافقت إدارة الرئيس دونالد #ترمب على توسيع الجهود العسكرية ضد الحركة المتطرفة.

وقالت الولايات المتحدة إن الغارة الجوية الأخيرة، على غرار غيرها، جرى تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الصومالية.