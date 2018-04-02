تسميم التلميذات.. إحدى وسائل طالبان لمنع تعليم الفتيات

أصيبت ما لا يقل عن 48 #تلميذة_أفغانية بإعياء في مدرسة ثانوية بولاية هلمند جنوبي البلاد، فيما تشتبه السلطات في كونها واقعة #تسمم_جماعي.

وقال الدكتور نزار أحمد براك إن الفتيات أدخلن المستشفى الذي يعمل فيه والكائن في لشكر جاه عاصمة #هلمند، اليوم الاثنين، بأعراض الصداع والقيء، ولكن حالتهن جميعا مستقرة حاليا ويتلقين العلاج.

وأكد الطبيب أنه لا يملك تفاصيل إضافيةً ولا يتسنى له التكهن بنوع التسمم الذي ربما تعرضت له التلميذات.

من جهته، قال أحمد بلال حقبين، نائب مدير الإدارة التعليمية في هلمند، إن التلميذات جميعا في المرحلة الـ11 بمدرسة الفتيات المركزية في المدينة. وأضاف أن تحقيقا يجري في الواقعة.

يشار إلى أن معظم أرجاء ولاية هلمند تقبع في قبضة حركة #طالبان التي تعارض #تعليم_الفتيات.