أردوغان وبوتين يطلقان بناء أول مفاعل نووي في تركيا

أطلق الرئيسان التركي رجب طيب #أردوغان والروسي فلاديمير #بوتين الثلاثاء ورشة بناء أول مفاعل نووي في #تركيا تتولاها مجموعة روساتوم الروسية، في مؤشر إضافي إلى تعزيز العلاقات بين أنقرة وموسكو.

ووجه أردوغان عبر الدائرة المغلقة من #أنقرة تحية إلى العاملين في ورشة بناء المفاعل في محافظة مرسين جنوب البلاد.

وتستمر زيارة بوتين لتركيا يومين يجري خلالها مع نظيره التركي محادثات مهمة حول #سوريا.

وزيارة بوتين هي الأولى التي يقوم بها للخارج منذ إعادة انتخابه لولاية رابعة في 18 آذار/مارس. وقد وصل إلى العاصمة التركية قرابة الساعة 12,00 ت غ بحسب مشاهد مباشرة عرضتها قنوات التلفزة التركية.

وتأتي في ذروة أزمة دبلوماسية بين روسيا والغرب منذ #تسميم_الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا واتهام لندن لموسكو بالوقوف وراءه.

والأربعاء، ينضم إلى الرئيسين في العاصمة التركية بحسب "فرانس برس" الرئيس الإيراني حسن روحاني لعقد قمة ثلاثية مخصصة لسوريا.