قضاء أميركا يرد دعوى ضد السلطة الفلسطينية.. ويسقط حكماً

تجنبت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية الاثنين احتمال دفع تعويضات بقيمة 655 مليون دولار في ست هجمات وقعت في #إسرائيل بعد أن ردت المحكمة الأميركية العليا دعوى الضحايا.

وكانت المحكمة العليا في واشنطن أيدت رأي حكومة دونالد #ترمب التي رغم العلاقات المتوترة للرئيس الأميركي مع الفلسطينيين، وقفت في هذا الملف إلى جانب المنظمات الفلسطينية.

وفي هذا السياق، قال حسام زملط رئيس بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة في بيان إن "هذا القرار يجدد تأكيد العلاقة الحيوية بين الشعبين الفلسطيني والأميركي والتي تستند إلى الاحترام المتبادل، وفي شكل أهم، إلى احترام دولة القانون".

وأكد قرار المحكمة العليا قرارا صدر عن محكمة استئناف في نيويورك في 2016 اعتبرت فيه أن ملاحقات ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بشأن ست هجمات نفذت في إسرائيل بين عامي 2002 و2004 ليست من صلاحية القضاء الأميركي.

وهذه الهجمات التي نفذها ناشطون في حركة #حماس أو كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح، أدت إلى مقتل أو إصابة أميركيين.

وكان الضحايا أو أسرهم رفعوا دعوى ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بتهمة دعم منظمات مسؤولة عن هذه الهجمات.

وفي شباط/فبراير 2015 قبلت محكمة في نيويورك الدعوى وأمرت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفع 218,5 مليون دولار تعويضات.

وتمت مضاعفة هذا المبلغ تلقائيا إلى 655,5 مليون دولار في إطار القوانين الأميركية لمكافحة الإرهاب.

وكانت الحكومة الأميركية أعربت لاحقا عن قلقها من أن تفضي هذه الغرامة إلى إفلاس السلطة الفلسطينية.