بوتين: آمل أن تنهي منظمة حظر الكيمياوي قضية سكريبال

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين، الثلاثاء، عن أمله بأن ينجح اجتماع #منظمة_حظر_الأسلحة_الكيمياوية المقرر الأربعاء في "إنهاء" التحقيق حول #تسميم_جاسوس_روسي سابق في المملكة المتحدة تحمل لندن #موسكو مسؤوليته.

وقال بوتين خلال زيارته لأنقرة إن "السرعة التي أطلقت فيها الحملة المناهضة لروسيا تستدعي الدهشة"، مضيفا "غدا، دعونا إلى اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية لدرس هذا الوضع بأكبر قدر من التفاصيل (...) آمل بأن يتيح ذلك إنهاء" القضية.

وتسبب تسميم #سكريبال وابنته يوم 4 مارس/آذار في مدينة سالزبري الإنجليزية في صدمة في أنحاء أوروبا. وتشتبه السلطات البريطانية في أن سكريبال جرى تسميمه بغاز أعصاب صنع إبان الحقبة السوفيتية. وتنفي موسكو بشدة مسؤوليتها عن تسميمه.

وانضمت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غربية أخرى إلى #بريطانيا في طرد أكثر من 150 دبلوماسيا روسيا من بلادها.

ونقلت وكالات أنباء روسية، اليوم الثلاثاء، عن نائب وزير الخارجية ألكسندر غروشكو وصفه لتسميم سكريبال بأنه "استفزاز بترتيب من بريطانيا" لتبرير إنفاقها العسكري المرتفع لأنها "بحاجة إلى عدو كبير".

من جهته، كان وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، قد أشار إلى أن وكالات الاستخبارات البريطانية قد تكون متورطة في الموضوع، معتبراً أن القضية ساعدت في صرف الانتباه العام عن مفاوضات الحكومة البريطانية العسرة للخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكست).