بوتين: إمداد تركيا بصواريخ إس 400 أولوية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن عقد إمداد تركيا بمنظومة #صواريخ_إس_400 هو أولوية في التعاون العسكري بين موسكو وأنقرة، حسب ما نقلته وكالة الإعلام الروسية الرسمية.

وأكد بوتين أن روسيا "ستسرّع" وتيرة تسليم تركيا منظومة الدفاع الروسية المضادة للطائرات من طراز "اس 400".

وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان: "ناقشنا تنفيذ العقد لتسليم منظومة اس 400، واتخذنا قراراً بتسريع وتيرة تسليم هذه المنظومة الدفاعية".

في سياق آخر، أطلق أردوغان وبوتين اليوم ورشة بناء أول مفاعل نووي في #تركيا تتولاها مجموعة روساتوم الروسية، في مؤشر إضافي إلى تعزيز العلاقات بين أنقرة وموسكو.

وبناء المفاعل المقدر بـ20 مليار دولار يندرج في إطار مشروع للتنمية أطلقه أردوغان بهدف جعل تركيا إحدى الدول الـ10 الأغنى في العالم بحلول 2023 التي تصادف الذكرى المئوية لإعلان الجمهورية التركية.

وتأخر المشروع مراراً وخصوصا جراء الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين البلدين إثر إسقاط الطيران التركي مقاتلة روسية فوق الحدود السورية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

لكن العلاقات بين البلدين تحسنت بعدها وحرص البلدان على وضع خلافاتهما جانبا للتعاون في الملف السوري.

وتستمر زيارة بوتين لتركيا يومين يجري خلالها مع نظيره التركي محادثات مهمة حول سوريا.

وزيارة بوتين هي الأولى التي يقوم بها للخارج منذ إعادة انتخابه لولاية رابعة في 18 آذار/مارس.

وتأتي في ذروة أزمة دبلوماسية بين روسيا والغرب منذ تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا واتهام لندن لموسكو بالوقوف وراءه.

والأربعاء، ينضم إلى الرئيسين في العاصمة التركية الرئيس الإيراني حسن روحاني لعقد قمة ثلاثية مخصصة لسوريا.

ومنذ أكثر من عام، ينسج الرئيسان الروسي والتركي علاقات ثنائية وطيدة تثير قلق حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي، بدليل أن أنقرة نأت بنفسها من الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا وحلفاؤها بحق دبلوماسيين روس ردا على تسميم سكريبال.