جلسة محاكمة مباشرة على رئيسة كوريا الجنوبية

أعلنت محكمة في #سيول، الثلاثاء، أن جلسة النطق بالحكم على الرئيسة المقالة #بارك_غون-هي بتهمة الفساد واستغلال السلطة ستُبث مباشرة على التلفزيون، وقد تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما.

وأقيلت الرئيسة السابقة البالغة من العمر 66 عاما، وهي ابنة دكتاتور سابق، واعتقلت في آذار/مارس 2017 على خلفية قضية فساد واسعة كشفت عن علاقات مشبوهة بين شركات كبرى والسياسة وأدت إلى احتجاجات شعبية واسعة.

وقالت #محكمة_سيول في المنطقة الوسطى، إنها ستسمح ببث مجريات #جلسة_النطق_بالحكم على بارك المقررة بعد ظهر الجمعة، مباشرة على الهواء في ضوء الاهتمام الشعبي الكبير بالقضية. وهذه أول مرة يتم فيها بث #جلسة_محاكمة_مباشرة في كوريا الجنوبية، وهو ما أتاح تعديل لوائح المحكمة العليا الداخلية العام الماضي.

وتقاطع بارك جلسات محاكمتها منذ تمديد المحكمة فترة اعتقالها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتتهم القضاء بالتحيز ضدها.

ورغم توقعات كبيرة بأنها لن تحضر جلسة الجمعة والنطق بالحكم، طلبت من المحكمة عدم السماح بالتغطية التلفزيونية.

وطلب الادعاء السجن 30 عاما وغرامة بقيمة 118,5 مليار وون (110 ملايين دولار) عقوبة لبارك، وقالوا إن عليها أن تتحمل مسؤولية الفضيحة بصفتها الرئيسة السابقة.

وبارك متهمة بالتواطؤ مع صديقتها المقربة شوي سون-سيل التي دينت بتلقي عشرات ملايين الدولارات من شركات عملاقة مقابل منح تلك الشركات امتيازات.

وأدى سقوط بارك إلى منح الحزب الديمقراطي اليساري التوجه، تقدما في الانتخابات الرئاسية في أيار/مايو الماضي وفوز مون جاي-ان بسهولة.

وبارك موقوفة منذ نحو عام في مركز اعتقال قرب سيول، حيث رفضت زيارة حتى شقيقها وشقيقتها، باستثناء محاميها الاثنين.

ويسمح لها بالمشي خارجا يوميا ما بين 30 و60 دقيقة وفي باقي الوقت تعزل نفسها في زنزانة انفرادية مساحتها 10 أمتار مربعة، وتمضي معظم الوقت في قراءة الروايات ورسوم الكاريكاتير وكتابة ما قد يصبح مذكراتها، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتتناول وجبات طعامها لكنها عادة تترك نصفها، بحسب التقارير التي تضيف أنها اشترت مؤخرا كتابين حول التمارين الرياضية، إذ تعاني من التهاب المفاصل في ركبتيها ومن ألم في الظهر.