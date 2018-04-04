السعودية تجمع الحريري وجعجع وجنبلاط

نجح المبعوث السعودي، نزار العلولا، في عقد لقاء مصالحة بين رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ورئيس حزب القوات سمير جعجع، والزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

ويعتبر اللقاء بين الزعامات الثلاث الأول من نوعه منذ فترة طويلة.

وذكر مصدر مطلع أن اللقاء يعتبر بداية تفاهمات بين الأحزاب الثلاثة، مشدداً على أن التحرك السعودي يهدف إلى تقوية الزعامات الوطنية اللبنانية لتحقيق استقرار لبنان.

وكان العلولا قد أكد للمسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم الاثنين الماضي في بيروت وبعبدا، أن "لبنان في قلب القيادة السعودية وفكرها"، بحسب ما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط".

وسلم العلولا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري دعوة رسمية لزيارة المملكة.