روسيا تدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن بشأن تسميم سكريبال

طلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع غداً الخميس، لبحث الاتهامات البريطانية لموسكو باستخدام غاز أعصاب لـ #تسميم_الجاسوس_الروسي سيرغي سكريبال السابق في إنجلترا الشهر الماضي.

ذكر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الاجتماع سينعقد على أساس رسالة بعثت بها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إلى المجلس في 13 مارس/آذار وقالت فيها إن من "المرجح للغاية" أن موسكو مسؤولة عن الهجوم على #سكريبال.

كان مجلس الأمن قد عقد اجتماعاً في 14 مارس/آذار بناء على طلب بريطانيا، لبحث الهجوم الذي وقع في بلدة سالزبري البريطانية.

ولم يكشف السفير مزيداً من التفاصيل حول الأسباب، التي دفعت روسيا إلى طلب هذه الجلسة المحددة لمجلس الأمن بشأن قضية سكريبال.

وقال إن رسالة ستُرسل إلى المجلس في الساعات القادمة لتوضيح الموقف الروسي.