أميركا.. قتيل وجرحى برصاص امرأة ثم انتحارها بمقر يوتيوب

أعلنت الشرطة الأميركية إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل برصاص امرأة أطلقت النار في حرم المقر الرئيسي لشركة #يوتيوب قرب #سان_فرانسيسكو بولاية #كاليفورنيا ثم انتحرت، مشيرة إلى أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى.

وأفادت مراسلة "العربية" بمصرع شخص متأثرا بإصابته.

وقال إد باربريني، قائد شرطة سان برونو الواقعة في ضاحية سان فرانسيسكو خلال مؤتمر صحافي مقتضب "لدينا 4 ضحايا نقلوا جميعا إلى المستشفى مصابين بجروح ناجمة عن سلاح ناري. لدينا شخص توفي متأثرا بجروح تسبب بها لنفسه، وفي الوقت الراهن نعتقد أن هذا الشخص هو مطلق النار".

وكانت #الشرطة_الأميركية أكدت الثلاثاء وجود مسلحة طليقة قرب المقر الرئيسي لشركة #يوتيوب التابعة لمجموعة غوغل في سان برونو بولاية كاليفورنيا.

من جهتها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر لم تكشف عن اسمه أن "امرأة تسللت وقت الغداء وأطلقت النار على ما يبدو على شخص بعينه"، مؤكدا أن ما حصل ليس إطلاق نار يستهدف عددا كبيرا من الأشخاص.

وأضاف المصدر أن إطلاق النار حصل في "باحة داخلية" يتناول فيها الموظفون طعام الغداء في العادة.

وبحسب شبكة فوكس نيوز هناك "العديد من المصابين نقلوا إلى المستشفى".

من جهتها، قالت "غوغل للاتصالات" في تغريدة على تويتر "نحن على اتصال مع السلطات وسنزودكم بالمعلومات الرسمية حال توفرها".

ونقلت "سي إن إن" عن موظفة في يوتيوب طلبت عدم نشر اسمها أنها كانت تجري "مؤتمرا عبر الفيديو" حين وقع إطلاق النار.

وأضافت أن الموظفين "راحوا يركضون فجأة" وقد هرع الجميع إلى الخارج بأسرع ما يمكنهم، مشيرة إلى أن المبنى "فيه مداخل كثيرة، وبالتالي فإن عددا كبيرا من الناس تمكنوا من الخروج".