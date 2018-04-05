أنقرة تعيد 80 من أتباع غولن إلى تركيا في عمليات سرية

أعلنت أنقرة الخميس أن جهاز #الاستخبارات_التركي تمكّن من إعادة 80 شخصاً يشتبه بأنهم من أتباع حركة فتح الله غولن، إلى البلاد بعد عملية طرد سرية من كوسوفو الشهر الماضي أثارت جدلاً كبيراً.

وتوعدت أنقرة بالقضاء على تأثير حركة غولن التي تحملها مسؤولية الانقلاب الفاشل في 2016، ليس فقط في #تركيا ولكن كذلك في دول أخرى تمكنت من تعزيز نفوذها فيها خصوصا في قطاع التعليم.

وقال المتحدث باسم الحكومة التركية نائب رئيس الوزراء بكر بوزداغ إن "منظمة الاستخبارات القومية تمكنت حتى الآن من إعادة 80 من أعضاء حركة #غولن من 18 بلداً إلى تركيا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول للأنباء.

وتطارد أنقرة أتباع غولن داخل البلاد وخارجها منذ محاولة الانقلاب بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب #أردوغان بتطهير مؤسسات الدولة من "فيروس" غولن، حسب تعبيره.

إلا أن العدد الذي كشفه بوزداغ أكبر بكثير من الرقم المفترض سابقاً ويشير إلى أن جهاز الاستخبارات اعتقل أشخاصا في السابق دون الإعلان عن ذلك. ولم يتطرق المتحدث إلى تفاصيل العملية أو الدول المعنية.

في آذار/مارس الماضي تمت إعادة خمسة معلمين وطبيب جميعهم يحملون الجنسية التركية ويعتقد أنهم من #أتباع_غولن، إلى تركيا من كوسوفو في عملية سرية قامت بها وزارة الداخلية الكوسوفية وجهاز الاستخبارات التركي.

وأثارت العملية أزمة في #كوسوفو ولم يتم الكشف عن تفاصيلها. واحتج رئيس البلاد ورئيس الحكومة لعدم إبلاغهما بها.

لكن بوزداغ أشاد بعملية كوسوفو. وقال إن جهاز الاستخبارات التركي "وجّه ضربة كبيرة إلى حركة غولن في عملية قام بها في الخارج". وأضاف أن "العملية في كوسوفو إنجاز كبير".

وأقال رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناي كبار مسؤوليه الأمنيين على خلفية العملية، ما أثار غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الرئيس التركي "أنت يا رئيس وزراء كوسوفو، من قال لك أن تفعل ذلك؟ منذ متى بدأت تحمي هؤلاء الذين حاولوا القيام بانقلاب في تركيا؟".

ووصفت وكالة الأناضول الرجال الستة الذين طردوا من كوسوفو بأنهم أعضاء كبار في حركة غولن وينظمون الرحلات الدولية لأعضاء الحركة.