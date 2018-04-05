حريق يلتهم عدة أدوار بمستشفى في اسطنبول وإجلاء مرضى

اندلع حريق كبير في مستشفى في #اسطنبول الخميس، وتم إجلاء المرضى بشكل عاجل إلى الشارع، فيما تبذل فرق الأطفاء جهودا للسيطرة على النيران، بحسب ما أفاد قناة تلفزيونية تركية.

وأظهرت مشاهد بثتها قناة "سي. إن. إن. تورك" ألسنة النيران والدخان الأسود تلف مبنى المستشفى المتعدد الطوابق والواقع في منطقة #غازي_عثمان_باشا في اسطنبول، فيما تم إخراج المرضى على أسرة طبية متحركة إلى الشارع.

والتهمت النيران عدة أدوار في المستشفى الواقع غرب مدينة اسطنبول.

وذكر تلفزيون "إن. تي. في" أن المباني القريبة من مستشفى غازي عثمان باشا يجري إجلاؤها وأن رجال الإطفاء يسعون جاهدين لإخماد لحريق.

وقال حاكم اسطنبول، واصب شاهين، الذي عاين موقع الكارثة إن فرق الإطفاء نجحت في إخماد قسم من الحريق.

وأكد أنه لم تسجل إصابات حتى الآن. وأوضح أن الحريق أتى على واجهة المبنى وأن "الكثير من الدخان" تسرّب إليه.