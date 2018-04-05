عودة مجموعة من السودانيين المنضمين لداعش بليبيا

أعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني، استعادته 10 سودانين من صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي في #ليبيا.

وقال ممثل دائرة مكافحة الإرهاب بالأمن السوداني، العميد التجاني إبراهيم، بمطار الخرطوم لدى وصول السودانيين العشرة إنه سيتم إخضاعهم لبرنامج المعالجات الفكرية والنفسية لمعرفة الأسباب والدوافع التي دعتهم إلى التطرف، ولتسهيل عملية إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

ووفقاً لمصادر أمنية سودانية فقد أفلحت جهود جهاز الأمن والمخابرات السوداني مع عدد من الجهات الليبية في توقيف 10 سودانيين من عناصر التنظيم، واستكمال الترتيبات لإعادتهم إلى #السودان، حيث وصولوا عبر الصالة الجنوبية لمطار الخرطوم.

وكانت السلطات السودانية قد تسلمت العام الماضي 8 أطفال كان آباؤهم وأمهاتهم قد انضموا إلى صفوف تنظيم #داعش في ليبيا.

يُذكر ان عشرات السودانيين التحقوا بصفوف تنظيم "داعش" في العراق وسوريا وليبيا، أغلبهم من طلاب الجامعات وبعضهم يحمل إضافة إلى جواز السفر السوداني جوازات غربية، وقُتل بعضهم هناك بحسب وسائل الإعلام السودانية.