قبل تظاهرة غزة.. إسرائيل تبقي أوامرها بشأن إطلاق النار

حذرت #إسرائيل، الخميس، من أنها ستبقي على الأوامر المعطاة إلى جنودها بـ #إطلاق_النار على الحدود مع قطاع #غزة في حال حصول استفزازات، وذلك في وقت تجري الاستعدادات لتظاهرة حاشدة جديدة غداً الجمعة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الخميس "إذا كانت هناك استفزازات، سيكون هناك رد فعل من أقسى نوع كما حدث الأسبوع الفائت"، مضيفاً للإذاعة الإسرائيلية العامة "لا نعتزم تغيير قواعد الاشتباك".

وقتل فلسطيني في وقت سابق اليوم في قصف إسرائيلي على الحدود الشرقية لمدينة #غزة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وأعلن أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة وصول جثمان "إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة بعد استهدافه من طائرة استطلاع فجراً شرق غزة".

وكان #الجيش_الإسرائيلي أعلن في بيان أن إحدى طائراته استهدفت "فلسطينياً مسلحاً" قرب الحدود مع قطاع غزة.