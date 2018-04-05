محكمة ألمانية تطلق سراح بوتشيمون وتبقيه تحت الرقابة

أمرت #محكمة_ألمانية مساء الخميس بالإفراج عن #الرئيس_الكتالوني_السابق #كارليس_بوتشيمون مع إبقائه تحت رقابة قضائية، معتبرة أن تسليمه إلى #إسبانيا لا يمكن أن يتم إلا بسبب تهم تتعلق باختلاس أموال عامة وليس بتهمة العصيان كما تطلب مدريد.

وقالت محكمة شليسفيغ-هولشتاين حيث أودع بوتشيمون السجن، إن القانون الألماني لا يأخذ في الاعتبار تهمة "العصيان" الموجهة إليه من القضاء الإسباني في مذكرة التوقيف الأوروبية.

وأضافت أن اتهامات اختلاس الأموال العامة المرتبطة بتنظيم استفتاء حول استقلال كتالونيا في تشرين الأول/أكتوبر - وحدها - يمكن أن تكون سببا لتسليمه إلى إسبانيا، لكنها لا تبرر بقاءه في السجن.