منظمة إسرائيلية: "عفواً يا قائد لا يمكنني إطلاق النار"

دعت حملة لمنظمة حقوقية إسرائيلية الخميس الجنود الإسرائيليين إلى رفض إطلاق النار على فلسطينيين عزّل، وسط تصاعد التوتر قبيل تظاهرات جديدة عند الحدود مع قطاع غزة.

ودفعت الحملة التي ينظمها مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة #بتسيلم وتتضمن إعلانات في صحف إسرائيلية وزير الأمن العام الإسرائيلي إلى اعتبار دعوة المنظمة تحريضاً على العصيان والطلب من المدعي العام النظر في ما إذا يتوجب إخضاعها للتحقيق.

تأتي الدعوات في أعقاب تظاهرة حاشدة الجمعة الماضي عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل تخللها قمع إسرائيلي وأدت إلى مقتل 17 فلسطينياً. ومن المتوقع حصول تظاهرات جديدة الجمعة.

وتتضمن حملة منظمة "بتسيلم" إعلانات يرد فيها "عفواً أيها القائد، لا يمكنني إطلاق النار".

وتقول إعلانات المنظمة المدافعة عن حقوق الفلسطينيين "أيها الجندي، قواعد الاشتباك التي يمكن أن تؤدي إلى وفاة مدنيين لا يشكلون تهديداً للأرواح البشرية، مخالفة للقانون".

وتعرضت #إسرائيل لانتقادات من قبل منظمات حقوقية على خلفية استخدام جنودها الرصاص الحي الأسبوع الماضي، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إلى إجراء تحقيق مستقل.