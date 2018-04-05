باحث يقتل 4 من زملائه داخل جامعة بوسط تركيا

أطلق باحث مساعد النار داخل جامعة في #تركيا بوسط البلاد وقتل أربعة من العاملين في الجامعة.

وقال رئيس الجامعة البروفيسور حسن جونين من جامعة عثمان غازي في مدينة #اسكي_شهير (على بعد نحو 250 كيلومتراً إلى الغرب من أنقرة) إن المسلح أطلق النار وقتل نائب العميد وسكرتير واثنين من أعضاء هيئة التدريس.

وقال جونين إن المهاجم دخل كلية التربية ومعه مسدس وأطلق النار على الأربعة. وقالت صحيفة "حريت" إن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم.

ذكرت تقارير إعلامية أن المسلح الذي تم تحديد هويته باسم "فولكان د" سلّم نفسه للشرطة بعد الهجوم.

وعبر جونين عن اعتقاده بأن المهاجم كان يبحث عن العميد، الذي لم يكن في المبنى في ذلك الوقت، عندما دخل كلية التربية وفتح النار.

وقال جونين "هذا الشخص زعم أن بعض أعضاء الجامعة ينتمون لشبكة فتح الله غولن وسبق له إثارة هذه المزاعم في المحكمة".

وذكر جونين أن السلطات كانت تحقق في مزاعم المسلح حتى قبل واقعة إطلاق النار اليوم.