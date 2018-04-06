بعد دفع كفالة.. بوتشيمون يغادر سجنا ألمانيا

أمر مدعون ألمان، الجمعة، بالإفراج الفوري عن زعيم كتالونيا السابق كارليس #بوتشيمون بعد أن أصدر كفالة قدرها 75 ألف يورو (92 ألف دولار)، والتي ستسمح له بالتنقل بحرية في #ألمانيا إلى حين اتخاذ قرار بشأن تسليمه الذي طلبته إسبانيا.

وقال مكتب المدعي العام في شليزفيغ إن بوتشيمون زود السلطات أيضا بعنوان في #ألمانيا، حيث سيقيم في انتظار القرار.

وأضاف ممثلو الادعاء في بيان: "لن تقدم معلومات عن مكان وجوده الحالي".

ووصل محامو بوتشيمون إلى سجن نيومونستر في وقت مبكر من الجمعة، لكن لم يتضح على الفور كيف ومتى سيغادر البالغ من العمر 55 عاما السجن.

وقال أنصار بوتشيمون إنه اعتزم عقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق من الجمعة.

وكانت الشرطة الألمانية قد اعتقلت بوتشيمون في 25 مارس/آذار بعد عبور الحدود من الدنمارك.

وتسعى إسبانيا لتسليمه بشأن التمرد وسوء استخدام الأموال العامة في تنظيم استفتاء غير مصرح به العام الماضي بشأن #استقلال_كتالونيا عن إسبانيا.

وحكمت محكمة الولاية في شليزفيغ يوم الخميس بأنه لا يمكن تسليم بوتشيمون بشأن التمرد، لأن القانون الألماني المعادل يفترض استخدام أو التهديد باستخدام القوة كافياً لثني إرادة السلطات. لا يزال يمكن تسليمه بشأن الاتهامات بسوء استخدام الأموال.