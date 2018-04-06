رشوة وابتزاز وفساد.. 24 سنة سجن لرئيسة كوريا الجنوبية

دِينت الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية، بارك غون هاي، رسمياً وحكم عليها بالسجن لمدة 24 عاماً الجمعة بعد عام من طردها من منصبها واعتقالها بسبب فضيحة فساد، شهدت أشهراً من مظاهرات شوارع ضخمة تدعو للإطاحة بها.

وتعد هذه الإدانة، التي يمكن أن تستأنف عليها، أحدث ضربة في سقوط مثير لأول رئيسة لجنوب كوريا الجنوبية، التي كان ينظر إليها في السابق على أنها الأثيرة لدى المحافظين الكوريين الجنوبيين.

ملكة الانتخابات تسقط بضربة "الفساد"

وأطلقت وسائل الإعلام المحلية على بارك اسم "ملكة الانتخابات" لسجلها الحافل في قيادة حزبها إلى النصر في منافسات شديدة، ولا يزال لديها مجموعة صغيرة من المؤيدين الشرسين الذين ينظمون بانتظام مظاهرات تدعو لإطلاق سراحها.

في المقابل، تؤكد بارك أنها ضحية "انتقام سياسي"، وترفض حضور جلسات المحكمة منذ أكتوبر. ولم تحضر جلسة النطق بالحكم اليوم الجمعة، متعللة بمرض لم يتم تحديد ماهيته علنا.

وفي حكم متلفز، دانت محكمة سول المركزية الجزئية بارك بالرشوة والابتزاز وإساءة استخدام السلطة واتهامات أخرى.

وقال قاضي المنصة كيم سي يون: "من المحتم أن تكون المتهمة مسؤولة بشكل صارم عن جرائمها". وذكر أنه بالإضافة إلى الحكم بالسجن، تم تغريم بارك 18 مليار وون (16.8 مليون دولار).

يذكر أن لكل من بارك والمدعين العامين أسبوعا واحدا للاستئناف.