مفتعل أزمة الشرق والغرب.. صحة الجاسوس الروسي تتحسن

أعلن المستشفى حيث يعالج الجاسوس الروسي السابق سيرغي #سكريبال أن صحة الأخير "تتحسن بسرعة" بعد تعرضه للتسميم في الرابع من آذار/مارس في #بريطانيا ما أدى إلى أزمة دبلوماسية بين الشرق والغرب.

وقال الأطباء في مستشفى سالزبري الجمعة إن سكريبال "يتجاوب جيدا مع العلاج ووضعه الصحي يتحسن بسرعة ولم يعد في وضع حرج"، بحسب فرانس برس.

وكان التلفزيون الروسي الرسمي ووكالة إنترفاكس الروسية للأنباء قد أعلنوا أن #يوليا_سكريبال التي تعرضت مع والدها #الجاسوس_الروسي السابق سيرغي للتسميم في بريطانيا تحدثت هاتفيا مع ابنة عمها في روسيا، وقالت إنهما يتعافيان وإنها تتوقع مغادرة المستشفى قريبا.

وأورد التلفزيون الرسمي نبأ المحادثة، وقال إنه تسلم تسجيلا بالمحادثة من فيكتوريا سكريبال ابنة عم يوليا، لكنه لا يستطيع الجزم بمصداقية التسجيل.

وتتهم #بريطانيا #روسيا بتنفيذ #الهجوم_بغاز_للأعصاب وهو ما تنفيه موسكو.

وكان سكريبال وابنته في حالة حرجة بعد الهجوم. لكن في 29 مارس آذار قال المستشفى الذي يرقدان به إن يوليا بدأت في التحسن. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن مصادر قولها إن يوليا "مدركة لما حولها وتتحدث".

وقال التلفزيون الرسمي وإنترفاكس إن التسجيل يزعم أن يوليا تحدثت هاتفيا مع فيكتوريا وقالت لها "كل شيء على ما يرام. كل شيء قابل للإصلاح... كلانا يتحسن وعلى قيد الحياة".

ولدى سؤالها عن حالة أبيها قالت يوليا وفقاً للتسجيل "كل شيء على ما يرام. يأخذ قسطا من الراحة الآن. هو نائم. صحتنا جيدة ولا نشكو من أي مشكلة... سأخرج (من المستشفى) قريبا".

وقالت فيكتوريا إنها تعتزم السفر إلى إنجلترا لمحاولة اصطحاب يوليا إلى روسيا.