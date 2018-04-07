أميركا.. تأكيد حكم بالسجن على اثنين من أنصار أردوغان

أكدت محكمة في #واشنطن أحكاماً بالسجن على اثنين من مؤيدي الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان هاجما محتجين سلميين مؤيدين للأكراد العام الماضي.

وأكدت القاضية ماريسا ديميو الخميس الأحكام بالسجن لمدة عام ويوم على كل من المواطنين الأميركيين سنان نارين وأيوب يلديريم على خلفية الحادث الذي وقع في أيار/مايو الماضي وأثار توترا بين #واشنطن وأنقرة.

وفي كانون الأول/ديسمبر اعترف المتهمان "بالهجوم والتسبب في إصابة جسدية بالغة" لمحتجين أمام مسكن السفير التركي في أعقاب اجتماع بين أردوغان والرئيس الأميركي دونالد #ترمب.

وأكدت القاضية ديميو الأحكام التي تم التفاوض بشأنها ضمن اتفاق مع المتهمين يقران بموجبه بذنبهما ويسمح لهما بالخروج من السجن خلال الاسابيع القليلة المقبلة مع احتساب فترة اعتقالهم اعتبارا من وقت توقيفهم في حزيران/يونيو الماضي.

ومن المرجح أن يكون الرجلان (45 و50 عاماً وقت اعتقالهما) الوحيدين اللذين تتم إدانتهما في القضية التي اتهم فيها 19 شخصا من بينهم عناصر من مرافقي أردوغان.

وأسقطت واشنطن التهم عن 11 من حراس أردوغان الشخصيين رغم أن الهجوم صوره المارة وتعرفت الشرطة على معظم المشتبه بهم من خلال تسجيلات الفيديو.