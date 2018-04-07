هذه عقوبة فرنسيين انضما للنصرة ثم داعش!

حكمت محكمة الجنايات في #باريس الجمعة على فرنسيين توجها إلى سوريا للانضمام للتنظيمات الإرهابية، بالسجن 15 عاماً مع إلزام قضاء ثلثي عقوبتهما.

وكان القضاء طالب بإنزال عقوبة السجن 20 عاما بالمتهمين، أي العقوبة القصوى، مع إلزام قضاء ثلثي عقوبتهما.

وقال المحامي العام جوليان ايرود "أطلب منكم إنزال أقصى عقوبة لتهمهما الخطيرة جدا".

واضاف "أود أن تتمكن ديموقراطيتنا من الدفاع عن نفسها".

ويلاحق منير ديوارة (23 عاما) ورودريغ كنوم (22 عاما) المتحدران من أحياء شعبية في #تولوز (جنوب غرب) لتوجههما من 28 أيار/مايو إلى 12 آب/اغسطس 2013 إلى سوريا حيث انضما إلى مجموعتين إرهابيتين، اولا إلى #جبهة_النصرة ثم تنظيم داعش.

ويتهمهما القضاء بالمشاركة في عمليات عسكرية وتجاوزات ارتكبتها هذه المجموعات كما أظهرت صورة لرودريغ وهو يحمل رأسا مقطوعا.

وقال بيار دوناك محامي رودريغ "نطلب منكم إصدار حكم قضائي". وتحدث الكسندر بارا-بروغيير محامي المتهم الثاني عن رد فعل "قضاء مذعور".

وأشار المحاميان إلى أن موكليهما "شابان طائشان" وطلبا من المحكمة "عدم الرضوخ للخوف" بل الاستناد إلى العناصر الموضوعية في الملف.

وقبل أن ينسحب القضاة للتداول أكد المتهمان أنهما يشعران بالندم وقال رودريغ "لقد خدعت. أنكر هذه الفترة من حياتي بشكل تام".

وقال منير "أتساءل كيف أمكنني النزول إلى هذا المستوى" طالبا من المحكمة "منحه فرصة ليصبح شخصا مسؤولا".