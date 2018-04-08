باكستان تستدعي السفير الأميركي للاحتجاج على حادث سير

استدعت باكستان السفير الأميركي لتقديم #احتجاج_رسمي بعد #حادث_سير شاركت فيه سيارة تابعة للسفارة الأميركية، أسفر عن مقتل راكب دراجة نارية باكستاني.

قالت وزارة الخارجية إنه جرى إبلاغ السفير ديفيد هيل، اليوم الأحد، أن رجلاً آخر كان يستقل دراجة نارية أصيب في الحادث الذي وقع أمس السبت.

وأضافت أن هيل أعرب عن تعاطفه وحزنه على الخسائر في الأرواح، وأكد على التعاون في التحقيق.

وقالت وزارة الخارجية إن "العدالة سوف تأخذ مجراها" وفقا للقوانين المحلية والدولية.

ولم تصدر على الفور أي تصريحات من #السفارة_الأميركية، التي كانت قد قالت إنها على علم بالحادث وإنها تتعاون مع التحقيق.

كانت #الشرطة_الباكستانية احتجزت الدبلوماسي الذي كان يقود سيارة السفارة لفترة وجيزة، لكنها لم تعتقله لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية.