تركيا تدين الهجوم على دوما السورية

دَانت الخارجية التركية الهجوم، الذي استهدف بلدة دوما الخاضعة لسيطرة #المعارضة_السورية بريف #دمشق، والذي يقول نشطاء إنه أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعين شخصا.

وقالت تركيا في بيان صدر اليوم الأحد إن "شكوكا قوية" تشير إلى استخدام النظام السوري أسلحة كيمياوية لقتل المدنيين. النظام السوري كان قد نفى تلك المزاعم.

البيان التركي قال إن نظام الرئيس السوري بشار الأسد "تجاهل مجددا" الاتفاقيات الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيمياوية.

ودعا البيان المجتمع الدولي للحيلولة دون مثل هذه الهجمات ووقفها ومعاقبة مرتكبيها، ووصفها بأنها "جريمة ضد الإنسانية" دون تمييز.

لطالما كانت تركيا منتقدة للنظام السوري منذ اندلاع الحرب السورية وتصاعد انخراطها في الصراع هناك.