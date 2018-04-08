رئيس وزراء فرنسا: لا تنازل عن الإصلاحات رغم الإضرابات

قال #رئيس_الوزراء_الفرنسي #إدوار_فيليب إن حكومته لن تتنازل عن الإصلاحات في مواجهة #إضرابات_عمال_السكك_الحديد التي تعرقل حركة السفر في البلاد.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية مع بدء جولة جديدة من الإضرابات اليوم الأحد، قال فيليب إنه يتلقى رسائل يومية من داعمين يوصونه بالمضي قدما في الطريق كاملا "وهذا ما سوف نقوم به".

وتخطط نقابات عمالية لتنظيم إضرابات دورية لمدة يومين حتى شهر يونيو / حزيران المقبل لمواجهة خطط الحكومة الفرنسية الرامية إلى إلغاء نظام منح يتيح لسائقي القطارات وعمال آخرين ضمان وظائف مدى الحياة.

وقال مسؤولون إن من المتوقع أن يعمل قطار واحد من بين خمسة قطارات فائقة السرعة، وقطار واحد من بين ثلاثة خاصة بالضواحي، وثلاثة قطارات من بين أربعة خاصة بالخدمة الدولية، غدا الاثنين.

وتستهدف الإضرابات الدورية أيضا خدمات شركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس).