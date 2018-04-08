وزير إسرائيلي: لا أبرياء في غزة!

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الأحد، أن "لا أبرياء" في قطاع #غزة.

وقال ليبرمان لإذاعة إسرائيل "لا وجود لأبرياء في قطاع غزة".

واعتبر أن "الجميع مرتبطون بحماس ويحصلون على رواتب منها. وجميع الناشطين الذين يحاولون تحدينا وخرق الحدود هم ناشطون من الجناح العسكري لحماس"، حسب قوله.

وواجهت إسرائيل انتقادات جراء استخدامها الرصاص الحي بعد عشرة أيام من الاحتجاجات والاشتباكات عند الحدود مع القطاع، حيث قتلت قواتها 30 فلسطينياً، وفق وزارة الصحة في غزة.

وازدادت وتيرة العنف مجدداً الجمعة فاندلعت مواجهات لدى تظاهر الآلاف عند الحدود حيث قتل تسعة فلسطينيين بينهم صحافي.

ولم يسقط أي قتيل من الإسرائيليين.

وأظهرت صور التُقطت أثناء نقل الصحافي الفلسطيني القتيل إلى مركز صحي، أنه كان يرتدي سترة كُتب عليها "برس" (صحافة).

وأعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين أن ستة صحافيين أصيبوا بالرصاص الجمعة الماضية.

ودعا الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريش إلى فتح تحقيق مستقل وهو ما رفضته إسرائيل.