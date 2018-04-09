ريطانيا.. اعتقال رجل "مريب" قرب قصر الملكة

قالت شرطة لندن إنها ألقت القبض على رجل وفرضت أطواقاً أمنية حول قصر بكنغهام، مقر إقامة الملكة #إليزابيث، الاثنين بعدما أوقف‭ ‬ رجال الشرطة سيارة مريبة قرب القصر.



وذكر متحدث باسم #الشرطة_البريطانية أن الرجل، وهو في الثلاثينيات، اعتقل للاشتباه في مخالفته النظام العام بعدما أوقف رجال الشرطة عربة فان بيضاء رأوا أنها تثير الريبة على طريق مواجه للقصر.



وأضاف أنه جرى "إغلاق طرق وفرض أطواق أمنية، ويفحص رجال #الشرطة السيارة الآن".