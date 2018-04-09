قصف إسرائيلي على موقعين لحماس غزة

شنت طائرات #الاحتلال الإسرائيلي غارتين على قطاع غزة الاثنين، بينما لم يخلف القصف خسائر بالأرواح.

وأغارات الطائرات الحربية الإسرائيلية مرتين فجر الاثنين على موقعين لحركة #حماس، في قطاع غزة، حسب ما أفادت وكالة (معا) الفلسطينية التي أوضحت أن أول غارة استهدفت موقعاً في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ما ألحق أضراراً مادية جسيمة بالموقع.

وفي وقت لاحق قصفت الطائرات الحربية موقعاً لكتائب القسام شرق مخيم جباليا ملحقة أضراراً مادية بالموقع، وفق الوكالة الفلسطينية.

ويعد القصف الإسرائيلي الأول من نوعه منذ عشرة أيام، على #غزة.

إلى ذلك، توفي فلسطيني في غزة صباح الاثنين متأثراً بإصابته بالرصاص الحي في جمعة يوم الأرض، وفق ما أعلنت وزارة #الصحة_الفلسطينية.