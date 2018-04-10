أردوغان: منفذو مجزرة الغوطة سيدفعون ثمناً باهظاً

توعّد الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، الثلاثاء، المسؤولين عن مقتل مدنيين في آخر معقل للفصائل المعارضة في #الغوطة الشرقية بأنهم سيدفعون "ثمنا باهظا"، بعد أنباء عن هجوم مفترض بغاز سام أدى إلى مقتل العشرات.

وقال أردوغان خلال لقاء لحزبه في البرلمان "أنا ألعن من نفذوا هذه المجزرة. سيحاسب منفذوها أيا كانوا وسيدفعون بالتأكيد ثمنا باهظا".

وكانت تركيا قد دَانت الهجوم، الذي استهدف بلدة دوما الخاضعة لسيطرة #المعارضة_السورية بريف #دمشق، والذي يقول نشطاء إنه أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعين شخصا.

وقالت تركيا في بيان صدر اليوم الأحد إن "شكوكا قوية" تشير إلى استخدام النظام السوري أسلحة كيمياوية لقتل المدنيين. النظام السوري كان قد نفى تلك المزاعم.

البيان التركي قال إن نظام الرئيس السوري بشار الأسد "تجاهل مجددا" الاتفاقيات الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيمياوية.

ودعا البيان المجتمع الدولي للحيلولة دون مثل هذه الهجمات ووقفها ومعاقبة مرتكبيها، ووصفها بأنها "جريمة ضد الإنسانية" دون تمييز.

لطالما كانت تركيا منتقدة للنظام السوري منذ اندلاع الحرب السورية وتصاعد انخراطها في الصراع هناك.