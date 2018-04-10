إسرائيل.. وزير يدافع عن جريمة ويمنح القناص وسام شرف

أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، بقناص ظهر في شريط فيديو يطلق النار على فلسطيني لا يشكل خطراً قبل أن يسقط أرضاً على الحدود بين الدولة العبرية وقطاع #غزة، في نفس الوقت الذي أكد الجيش على صحة الشريط.

وقال ليبرمان أثناء زيارته قاعدة عسكرية في كتصرين في الجولان السوري المحتل "القناص يستحق وسام شرف، بينما مصور الفيديو يجب تنزيله إلى أدنى رتبة عسكرية." ووصف #الجيش_الإسرائيلي بأنه "هو الجيش الأخلاقي في العالم".

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي صحة شريط الفيديو لكنه قال إنه تم تصويره في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي في منطقة كيسوفيم وإن إطلاق النار حدث "بعد أعمال شغب وتحذيرات من القوات"، وفق قوله.

ولم يتسنّ لـ"العربية.نت" التحقق من وقت تصوير الفيديو فعلاً، حيث يقول الفلسطينيون إنه في #مسيرات_العودة، التي تنطلق كل جمعة في أماكن مختلفة في فلسطين.

وقال الجيش في بيان "إن الفلسطيني الذي ظهر في شريط الفيديو أصيب بجروح في ساقه".

يُسمع في الشريط صوت جنود يتحدثون بالعبرية ثم صوت يقول بالعبرية "اقتله هل لديك رصاصة؟" ويُرى في البعيد شبان فلسطينيون، ويرد الجندي القناص "لا أستطيع رؤيته جيداً بسبب الأسلاك الشائكة. (***) إنه يتحرك كثيراً".

ويسمع صوت جندي آخر يقول "تعال عندي من هنا أفضل، الذي يرتدي الأزرق لي (بمعنى سأتكفل به).. هل ستضرب الذي يرتدي اللون الوردي؟".

ويُسمع إطلاق رصاصة واحدة تصيب الشاب الفلسطيني الذي يرتدي السترة الوردية اللون ويسقط معها أرضاً ويركض حوله الشبان لرفعه. ثم يسمع إطلاق نار ويعلو هتاف عدد من الجنود، ويقول أحدهم "يا له من فيديو، (***)، يا له من فيديو، بالطبع صوّرت، لقد أصيب في رأسه".

وأكد الجيش في بيانه "على أنه جرت مواجهات وأعمال #شغب عنيفة في منطقة كيسوفيم على حدود قطاع غزة وأن الفيديو يصور فقط جزءاً قصيراً من الرد على أعمال الشغب العنيفة والتي شملت رشق الحجارة ومحاولات تخريب السياج الأمني، واستغرقت ساعتين تقريباً، وتم اتخاذ الوسائل اللازمة لتفريقها، بما في ذلك التحذيرات الشفهية ونداءات بالتوقف وإطلاق طلقات تحذيرية في الهواء"، على حد قوله.

وأضاف أن "الجيش سيحقق بشكل موسع في هذا الموضوع".