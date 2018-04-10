بعد أسابيع بالمستشفى.. ابنة سكريبال تنقل إلى مكان "سري"

خرجت ابنة الجاسوس الروسي السابق الذي أثار أزمة بين روسيا والغرب عامة لاسيما بريطانيا، يوليا سكريبال، من المستشفى بعد تعرضها لغاز الأعصاب، وفقاً لما أفادت وسائل إعلام بريطانية.

فقد أشارت شبكة بي.بي.سي نيوز الثلاثاء أن سكريبال البالغة من العمر 33 عاماً خرجت من المستشفى ونقلت إلى مكان سري "آمن" الاثنين.

وكانت يوليا سكريبال في حال حرجة بعد هجوم بغاز الأعصاب في الرابع من مارس، على ما يبدو استهدف والدها سيرغي سكريبال. ولا يزال الأب في المستشفى لكن المسؤولين يقولون إنه يتحسن بسرعة.

"أتعافى يومياً وممتنة للجميع"

وكانت ابنة الجاسوس الروسي قالت في بيان في الخامس من أبريل إنها تتعافى يوميا وممتنة للاهتمام الذي حظيت به قضيتها.

وذكرت يوليا أنها استفاقت قبل أسبوع، وأعربت عن امتنانها لكل من ساعدها. وأضافت " أنا على يقين من أنكم تقدرون أن هذه الحلقة بأكملها مشوشة إلى حد ما، وآمل أن تحترم خصوصيتي وخصوصية عائلتي خلال فترة نقاهة".

يذكر أن بريطانيا ألقت باللوم على روسيا في واقعة التسميم باستخدام غاز أعصاب مطور عسكريا.

وتضامنا معها، أعلن أكثر من أربع وعشرين دولة منها الولايات المتحدة وبريطانيا نفسها وحلف شمال الأطلسي (ناتو) طرد أكثر من مئة وخمسين دبلوماسيا روسيا.

في حين نفت موسكو بقوة تورطها في هجوم غاز الأعصاب وطردت عددا مساويا من المبعوثين الدبلوماسيين.