حرب تركيا الدولية ضد أتباع غولن.. استعادة 3 من الغابون

ألقي القبض على ثلاثة رجال متهمين بعلاقاتهم مع رجل الدين الأميركي التركي فتح الله #غولن في الغابون وأعيدوا إلى تركيا لمحاكمتهم، حسب ما ذكرته ذكرت وكالة "الأناضول "للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوكالة أن السلطات اعتقلت المواطنين الأتراك، الذين كانوا مديري مدارس مرتبطة بغولن في #الغابون، في العاصمة ليبرفيل في 23 مارس/آذار.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية لم تذكر اسمها أنهم أعيدوا إلى تركيا في عملية نفذها جهاز استخبارات تركي.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ قال في الأسبوع الماضي إن ما يصل إلى 80 من المشتبه في أنهم من مؤيدي غولن في 18 دولة "تم جمعهم وإعادتهم" إلى تركيا بواسطة جهاز الاستخبارات.

يتهم الرئيس رجب طيب أردوغان غولن بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو/تموز 2016، وهو ما ينفيه رجل الدين.

في سياق متصل، حضّ أردوغان قيرغيزستان على اتخاذ موقف أقوى ضد جماعة غولن المتهمة، وذلك خلال زيارة قام بها الرئيس القرغيزي سورونباي جينبيكوف الى أنقرة الاثنين في محاولة لتهدئة العلاقات المتوترة بين البلدين.

وكانت العلاقات بين أنقرة وبشكيك تدهورت في ظل حكم الرئيس السابق ألماز بك اتامباييف الذي تتهمه تركيا بالفشل في اتخاذ موقف صلب ضد الجماعة التابعة للداعية غولن.

وقال أردوغان "لقد أوضحنا توقعاتنا من قيرغيزستان في الحرب ضد فيتو"، وهي منظمة غولن، وذلك بعد محادثات مع جينبيكوف في القصر الرئاسي في أنقرة.

وأكد الرئيس التركي أيضا تحذيرات أنقرة السابقة بأن جماعة غولن قادرة على شن أفعال مشابهة ضد قيرغيزستان كما فعلت في تركيا.

وأضاف "أعتقد أن الرئيس القيرغيزي سيتصرف بدهاء أكبر ويتخذ الإجراءات المطلوبة بشكل أسرع".

وتدير منظمة غولن 28 مدرسة في قيرغيزستان من المراحل الابتدائية حتى الجامعية، حسب ما نشره الإعلام التركي.