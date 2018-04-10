ماي: هجوم دوما همجي وسأتحدث مع ترمب بشأنه

قالت رئيسة وزراء بريطانيا #تيريزا_ماي، إنها ستتحدث مع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بشأن #هجوم_كيمياوي يعتقد أنه وقع في سوريا.

وقالت للصحافيين في كمبردجشير في شرق إنجلترا "سأستمر في الحديث مع حلفائنا وشركائنا كما فعلت، تحدثت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الصباح وسأتحدث مع الرئيس ترمب في وقت لاحق اليوم".

ولم ترد ماي بشكل مباشر على سؤال عما إذا كانت بريطانيا ستشترك مع الولايات المتحدة إذا ما قررت واشنطن القيام بعمل عسكري في #سوريا، لكنها قالت "نعتقد أن المسؤولين عن ذلك يجب أن يحاسبوا".

وأضافت أنها سترأس اجتماعا لمجلس الأمن البريطاني اليوم.

وكان الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأميركي دونالد ترمب قد طالبا المجتمع الدولي بـ"رد حازم" على الهجوم الكيمياوي على مدينة دوما في سوريا، بحسب ما أفاد قصر الإليزيه مساء الاثنين.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكرون وترمب ناقشا "التطورات التي حصلت منذ الهجوم الكيمياوي الذي استهدف في 7 أبريل/نيسان سكان دوما في الغوطة الشرقية والنقاشات الجارية في مجلس الأمن الدولي" حول هذه القضية.

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس ترمب أن الهجوم الكيمياوي على مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة في غوطة دمشق سيتم الرد عليه "بقوة" والقرار بشأن طبيعة هذا الرد سيصدر "بوقت قصير جداً"، بحسب تعبيره.