بوتين: الأوضاع في العالم تثير القلق

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين، أن الأوضاع في العالم تثير القلق، جاء ذلك في مؤتمر صحافي له من موسكو.

وأكد بوتين أن بلاده ستحترم التزاماتها بحسب القانون الدولي.

ويأمل بوتين أن يسود المنطق السليم العالم، وأن تتغلب لغة العقل في تسوية الخلافات الدولية.

وكانت الرئاسة الروسية قد أكدت، الأربعاء، أنها "لا تشارك في دبلوماسية التغريدات"، وتؤيد "المقاربات الجادة"، وذلك بعد سلسلة من التغريدات للرئيس الأميركي دونالد #ترمب حول روسيا التي دعاها إلى "الاستعداد" لضربات أميركية في #سوريا.

وقال المتحدث باسم #الكرملين ديمتري بيسكوف ردا على سؤال لوكالات الأنباء الروسية عن رد فعل الرئاسة حي تغريدات ترمب، "نحن لا نشارك في دبلوماسية التغريدات. نحن مع المقاربات الجادة".