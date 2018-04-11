6 قتلى في تحطم مروحية بأقصى الشرق الروسي

لقي ستة أشخاص مصرعهم، الأربعاء، لدى تحطم مروحية خلال تحليق تدريبي في خاباروفسك، في أقصى الشرق الروسي، كما أعلنت السلطات المحلية.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن المسؤول الطبي بافل كورنيافكا قوله، إن "ستة أشخاص قد قتلوا".

وأعلن ألكساندرو فيتكو وزير الصحة المحلي "العثور على جميع الجثث"، فيما أوضحت أجهزة الإغاثة أنها عثرت على الصندوقين الأسودين للطائرة.

وتحطمت المروحية ام.اي-18 من دون أن تتاح فرصة النجاة لأحد، لدى محاولتها القيام بهبوط اضطراري خلال تحليق تدريبي في مدينة خاباروفسك التي يبلغ عدد سكانها 600 ألف نسمة وتبعد أكثر من 6000 كلم شرق موسكو.

وفتح تحقيق لتحديد ظروف الحادث، كما أعلنت لجنة التحقيق الروسية.

والحوادث الجوية التي غالبا ما تتعرض لها مروحيات، مألوفة في سيبيريا وفي أقصى الشرق الروسي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، قتل ستة أشخاص لدى تحطم طائرة صغيرة أثناء الهبوط في منطقة خاباروفسك.

وفي 2015، أسفر حادث تحطم مماثل عن 15 قتيلا قرب مدينة إيغاركا في سيبيريا.