بريطانيا: يجب ردع نظام الأسد عن استخدام الكيمياوي

اتفق وزراء الحكومة البريطانية الخميس على ضرورة أن تواصل رئيسة الوزراء تيريزا #ماي العمل مع #الولايات_المتحدة وفرنسا لردع #النظام_السوري عن استخدام الأسلحة الكيمياوية.

واجتمعت ماي مع كبار وزرائها لمناقشة هجوم وقع في #دوما بالغوطة السورية يوم السبت وقال الوزراء عنه إن "من المرجح جدا" أن رئيس النظام السوري بشار #الأسد مسؤول عنه.

وقال مكتب ماي في بيان "اتفق مجلس الوزراء على الحاجة لاتخاذ إجراء لرفع المعاناة الإنسانية وردع نظام الأسد عن أي استخدام للأسلحة الكيمياوية في المستقبل".

وأضاف البيان "اتفق مجلس الوزراء على أن رئيسة الوزراء يجب أن تواصل العمل مع الحلفاء في الولايات المتحدة وفرنسا لتنسيق رد دولي".

في الأثناء، أفاد مسؤولون أميركيون أنهم حصلوا على عينات من بول ودم ضحايا الهجوم في #سوريا وأكدوا وجود الكلور وغاز الأعصاب.