غوتيريس متخوف من خروج الوضع بسوريا عن السيطرة

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الأربعاء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي "تجنب خروج الوضع في #سوريا عن السيطرة"، معربا عن "قلقه العميق بشأن المأزق الراهن"، وذلك مع تزايد احتمالات توجيه ضربة عسكرية إلى #النظام_السوري.

وقال غوتيريش في بيان "اتصلت بسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) لكي أكرر قلقي العميق بشأن مخاطر المأزق الحالي، وأشدد على ضرورة تجنب خروج الوضع عن السيطرة".

وكان #البيت_الأبيض أعلن الأربعاء أن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب يحمل رئيس النظام السوري بشار الأسد وروسيا مسؤولية الهجوم الكيميائي على معقل المعارضة في دوما، وأنه لا يزال يدرس الرد.، ولا يمكن الإعلان عن نوايا الرئيس بشأن الضربة لسوريا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في مؤتمر صحافي إن "الرئيس يحمّل الأسد والروس مسؤولية الهجوم"، مضيفة أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" و"القرارات النهائية بهذا الشأن لم تتخذ بعد"، وذلك ردا على سؤال حول شكل الرد الأميركي على هذا الهجوم.